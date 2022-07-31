31 Июля 2022
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Происшествия Крым
Удар по штабу Черноморского флота России. (2022) | Фото: t.me/razvozhaev

Число пострадавших при взрыве в штабе Черноморского флота увеличилось до шести

Число пострадавших при взрыве в штабе Черноморского флота РФ в Севастополе увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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"В 6:02 раздался хлопок. Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб флота. Во дворе штаба флота произошел взрыв. Погибших нет, шесть человек пострадало. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие ранения", - рассказал журналистам губернатор.

Он добавил, что все силовые органы мобилизованы.

В городе отменены из соображений безопасности все праздничные мероприятия, запланированные по поводу Дня Военно-морского флота России.

По предварительным данным, атаку провел украинский беспилотник - он скинул взрывное устройство над штабом ЧФ РФ.

Теги: взрыв, атака, черноморский флот, севастополь, михаил развожаев



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