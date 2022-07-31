В День ВМФ украинский беспилотник ударил по штабу Черноморского флота

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на штаб Черноморского флота в Севастополе в День Военно-морского флота России. По данным губернатора города Михаила Развожаева, ранения получили пять человек.

"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все праздничные мероприятия из соображений безопасности сегодня отменены. "Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", - отметил Развожаев.

Отметим, военно-морской парад в честь Дня ВМФ был отменен в Севастополе еще до удара по штабу флота – также из соображений безопасности. Тем не менее, планировался праздничный концерт и фейерверк.

Судя по фотографиям с места ЧП, удар пришелся на двор перед центральным входом в штаб. Повалены деревья, выбиты окна первого этажа.