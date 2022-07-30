Суд арестовал учредителя и гендиректора сгоревшего в Москве хостела

Суд в Москве отправил под арест до 29 сентября владельца и генерального директора хостела, где во время пожара погибли восемь человек.

Под стражу заключены 55-летний Рауф Миронов, а также его 24-летняя Элеонора Миронова. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, передает "Интерфакс".

Напомним, хостел сгорел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек, еще восемь пострадали.

Как заявил врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев, постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. При этом пожарная сигнализация не сработала.

Сообщалось также, что в сгоревшем хостеле неоднократно находили нарушения, по итогам которых были выписаны предписания и предупреждения. Одной из основных версий пожара является неисправность электропроводки, сообщили в СКР.