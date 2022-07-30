30 Июля 2022
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Политика За рубежом
Алексей Пушков, послание президента (2018) | Фото: nakanune.ru

Пушков заявил, что вероятность войны между США и Китаем нельзя исключать

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал вероятность военного противостояния между Китаем и США на фоне визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

В своем Telegram-канале политик отметил, что не считает такое событие достаточным поводом для начала боевых действий. Кроме того, по его мнению, США и Китай сейчас не готовы к реальной войне.

При этом сенатор считает, что полностью вероятность военного конфликта исключать нельзя. По его мнению, в последние годы «иррациональное начало берет верх» во время принятий важных политических решений.

Ранее сегодня борт ВВС США, на котором находится Пелоси, вылетел с авиабазы Эндрюс и взял курс на Тихий океан. Позднее самолет сел на Гавайях. Дальнейший путь лайнера неизвестен.

Сегодня же стало известно, что народно-освободительная армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от Тайваня. 29 июля ВМС КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море.

Напомним, официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что "армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае поездки Пелоси на остров, а предпримет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства".

CNN со ссылкой на источники сообщало, что администрация американского президента Джо Байдена за кулисами убеждала Пелоси в том, что запланированная поездка на Тайвань чревата риском. При этом в Белом доме не собирались запрещать ей этот визит прямо.

Теги: пушков, китай, сша, пелоси



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