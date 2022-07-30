30 Июля 2022
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Общество В России
Тимати (2019) | Фото:instagram.com/timatiofficial

Тимати сообщил о покупке всех активов ушедшей из России Starbucks

Рэпер и бизнесмен Тимати заявил о полном приобретении всех активов Starbucks в России.

"Теперь официально, все активы сети СБ приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством", - написал Тимати на своей странице в соцсети.

По его словам, открытие первых точек состоится в августе, сейчас команда работает над поиском нового названия. Певец призвал не ждать большого ребрендинга.

Ранее стало известно, что совладельцами сети кофеен Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинг "Синдика" сенатора Арсена Канокова.

Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети в стране, штат в 2 тыс. сотрудников, как ожидается, тоже останется работать в компании. При этом сеть должна будет отказаться от использования логотипа и технологий Starbucks, сообщал Mash.

Теги: Тимати, Starbucks



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