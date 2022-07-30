Мурманский губернатор о скандале с норвежским дипломатом: Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отреагировал на скандал, который учинила сотрудницы норвежского консульства Элизабет Эллингсен.

"Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России", — написал Чибис в своем telegram-канале.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой норвежский дипломат высказывает свое недовольство сервисом сотрудникам мурманского отеля, при этом используя фразу "я ненавижу русских".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство прорабатывает возможные ответы "на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии".

В министерстве иностранных дел Норвегии выразили "глубокое сожаление" по поводу инцидента, сообщает RT. Там добавили, что выраженные их дипломатом чувства не являются отражением политики Норвегии или отношения норвежцев к россиянам.