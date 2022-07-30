В Челябинске открыли скейт-парк RCC Extreme

В Челябинске в честь открытия самого большого в регионе скейт-парка проходят первые соревнования экстремальных видов спорта RCC Extreme.

Новый скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров построен при поддержке Русской медной компании на парковке у Ледовой арены "Трактор". Он подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах. Фигуры скейт-парка образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения.

Профессиональный BMX спортсмен, куратор проекта RCC Extreme в Челябинске Игорь Шуклин рассказал, что эта площадка подходит для спортсменов любого уровня катания. "У нас есть маленькая зона, где смогут тренироваться маленькие детки, а также есть большая зона, где могут заниматься ребята среднего уровня и профессионалы. Здесь можно проводить соревнования международного уровня, площадка полностью соответствует", - отметил он.

На открытие скейт-парка приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он пообщался со спортсменами и прокатился на велосипеде BMX и самокате. "Спортсмены-экстремалы недавно спросили меня, когда в Челябинске появятся профессиональный скейт-парк. И вот он появился у ледовой арены "Трактор". Есть, где тренироваться и расти. Сегодня здесь проходит кубок RCC Extreme. Самому младшему участнику 8 лет, самому опытному — 68! Экстремальные виды спорта доступны всем. Я тоже прокатился на BMX, понравилось", - отметил глава региона.

В соревнованиях принимают участие 72 спортсмена из регионов Урала. Турнир проводится по четырем дисциплинам: самокат-парк, скейтбординг, самокат-стрит и BMX-парк. На площадке работает зона свободного граффити, Street dance и фуд-корт. Вечером на сцене выступит группа FONETICA.

Участники высоко оценили уровень нового скейт-парка. "Сделали большой парк с большими фигурами, это хорошо. Нужно сразу начинать учиться на больших, чтобы не бояться. Уверен, что тренировки и этот парк помогут мне хорошо кататься и уже быть на международном уровне", - рассказал спортсмен.

Автор проекта скейт-парка RCC Extreme, главный тренер Свердловской области по bmx freestyle Андрей Белов отметил, что уральские спортсмены показывают серьезный уровень подготовки.

"Вчера был вкручен последний саморез, а сегодня спортсмены уже катаются. Очень приятно наблюдать за их уровнем. Этот парк соответствует международного уровня, мы учли опыт Олимпиады. Наш парк позволяет конфигурировать его и усложнять. Он подходит для подготовки к международным соревнованиям и их проведению. В ближайших планах провести 10 сентября первенство по bmx freestyle. Спортсмены со всей России приедут, чтобы показать свой уровень. Требования к площадке у них высокие", - подчеркнул он.