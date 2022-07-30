Арестович: Украинское наступление на Херсон может и не начаться

Советник главы офиса Владимира Зеленского и главный военный спикер режима Алексей Арестович сменил тональность заявлений относительного широко анонсированного наступления ВСУ на Херсон.

Он сказал, что ВСУ наступать не очень выгодно и они лучше подождут, когда в наступление пойдет российская армия. Тогда ВСУ ее будто бы разобьют и уже тогда легко захватят Херсон.

"Поэтому я только за то, чтобы они пошли в наступление", - заключил Арестович.

Его слова, возможно, отражают позицию украинского военного командования. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому о том, что у ВСУ недостаточно сил для наступления и что имеющиеся системы не позволяют устроить огненный вал. И в целом наступление может стоить ВСУ огромных потерь. К тому же переброска сил и средств с Донбасса ослабляет группировку ВСУ в ДНР.

Интересно, что канал CNN вышел с репортажем о том, что ВСУ едва ли в состоянии провести полноценное наступление на Херсон и захватить его. Отмечается, что ВСУ располагают ограниченными штурмовыми силами и на протяжении большей части конфликта оборонялись и ослабли.

Однако Зеленский уже заявил о том, что Украина должна захватить Херсон и это произойдет в ближайшие шесть недель. Другие официальные лица прямо заявляют, что референдум в области, намеченный на сентябрь, ни за что не должен состояться.

Американские военные эксперты считают, что у ВСУ только один шанс захватить Херсон - молниеносно в течение одного дня. Но сомнительно, чтобы на это хватило сил и умения. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис оценивает попытку захватить Херсон как находящуюся за пределами разумного.

"Как человек, участвовавший в крупных танковых сражениях и годами участвовавший в крупномасштабных механизированных военных играх в Европе, я не могу не подчеркнуть, насколько трудной задачей для армии является проведение наступательной операции, когда она потеряла значительную часть своих опытных командиров, заполнена большим количеством необученных новобранцев и имеет лоскутное одеяло из ограниченной бронетехники и боеприпасов. Украина рискует понести еще больше потерь, потерять больше техники и, в конце концов, потенциально потерять еще больше территорий", - подчеркивает Дэвис.

Военный обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что политическое руководство Украины загнало себя в тупик, из которого нет выхода. Оно обязано начать наступление, потому что отказ от него будет равносилен поражению и признанию неспособности побеждать. А если ВСУ все-таки пойдут в атаку, то в открытой степи они будут как на ладони для огневого поражения. Именно поэтому российская армия и не делает укреплений на дальних рубежах.

"Местность открытая, отлично просматривается и простреливается. Любые скопления танков, пехоты и другой техники тут же накрываются российской артиллерией", - пишет "Военное обозрение".

Ранее британская The Telegraph написала, что Запад свернет военную помощь Украине, если та не переломит ситуацию на фронте до осени.