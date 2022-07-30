30 Июля 2022
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Общество За рубежом
белощекий гиббон обезьяна (2015) | Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Испании подтвердили второй в стране случай смерти человека от оспы обезьян

Второй случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Испании. Информацию подтвердило министерство здравоохранения страны, сообщила радиостанция Cadena SER.

29 июля минздрав Испании подтвердил первый случай смерти от оспы обезьян в стране, передает РИА Новости. Всего в королевстве было выявлено около 4,3 тысячи инфицированных.

В мире на сегодняшний день - более 21 тысячи заболевших оспой обезьян в 78 странах. Более 70% из них зарегистрировано в Европе.

Ранее в Сан-Франциско был введен режим чрезвычайного положения из-за роста числа заболевших обезьяньей оспой. Сообщалось, что в канализационных коллекторах на юго-востоке города и на берегу океана были обнаружены следы вируса в смывах и сточных водах.

Теги: испания, оспа обезьян



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