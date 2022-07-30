30 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
ВСУ, армия Украины (2015) | Фото:

Уничтожен эшелон, перевозивший бойцов элитного батальона президента Украины, - Минобороны РФ

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили воинский эшелон элитного штурмового батальона 1-й отдельной бригады президента Украины в Красноармейске в ДНР, сообщает Минобороны России.

Убиты более 140 украинских националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя, заявили в министерстве.

Кроме того, высокоточными ракетами комплекса "Искандер" в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временной дислокации формирования украинских националистов "Кракен".

Теги: элитный батальон, днр, минобороны рф



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