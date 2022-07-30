30 Июля 2022
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Политика За рубежом
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

The Guardian: Санкции Запада сделали Путина сильнее, чем когда-либо

Экономическая война Запада против России дала обратный эффект, а президент РФ Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет в статье для газеты The Guardian обозреватель Саймон Дженкинс.

По его мнению, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

"Они сделали Путина сильнее", — заявил Дженкинс.

Обозреватель отмечает, что РФ увеличила экспорт в азиатские страны, это привело "к беспрецедентному профициту ее платежного баланса".

Рубль "стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%", пишет автор статьи. В то же время страны Запада оказались в рецессии.

Ранее немецкая газета сообщала, что западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. Отмечалось, что эти страны либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично.

The New York Times заявила, что антироссийские санкции не смогут остановить президента России Владимира Путина в освободительной военной операции на территории Украины. Отмечается, что Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, а особенно Китай и Индия по-прежнему поддерживают дружеские отношения с Россией.

Теги: санкции, путин, запад



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