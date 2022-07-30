"Сезонный рост" заболеваемости COVID-19 в Петербурге перечеркивает слова Беглова о контроле эпидобстановки

Заявление Александра Беглова о контроле обстановки с заболеваемостью коронавирусом в Северной столице противоречит реальной эпидемиологической ситуации. Ежедневно темпы роста числа новых больных растут на 20%, параллельно увеличивается коечный фонд. Аналогичную риторику губернатор озвучивал минувшей зимой - впоследствии Петербург неоднократно становился лидером «ковидного» антирейтинга.



29 июля Беглов во время заседания оперштаба по предупреждению и распространению COVID-19 сообщил, что обстановка с заболеваемостью под контролем и не требует реализации новых мер, и что ранее выявленный рост связан с «возвращением граждан после летнего отдыха». По его словам, Петербург готов к сезону обострения заболеваемости. Также градоначальник порекомендовал горожанам пройти ревакцинацию для достижения стопроцентного показателя коллективного иммунитета.

Заявления подобного рода со стороны представителей органов исполнительной власти вызывают вопросы, поскольку с начала июля заболеваемость коронавирусом в Петербурге стремительно растет. Месяцем ранее в городе выявили около 300 новых случаев в день. За минувшие сутки в городе подтвердили более тысячи инфицированных. По показателям заболеваемости Петербург находится в тройке лидеров среди субъектов РФ.



Такая статистика свидетельствует лишь о том, что петербургское правительство не контролирует ситуацию, а только создает иллюзию контроля. Аналогичный сценарий происходил с городом зимой минувшего года, когда город переживал пиковые значения заболеваемости и смертности. Тогда Беглов положительно оценивал работу городской системы здравоохранения, а в Смольном рапортовали о достижении 100% показателя коллективного иммунитета. При этом городские службы не справлялись с колоссальным потоком новых заболевших, около больниц выстраивались длинные очереди из автомобилей скорой помощи, а сотрудники медицинских учреждений были вынуждены работать в сверхурочном режиме.