Россия вводит санкции против командования ВС Новой Зеландии

Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии, среди них представители командования ВС страны и журналисты. Об этом сообщил МИД РФ.

Ограничительные меры приняты в ответ на санкции правительства Новой Зеландии, пояснили в министерстве. Отмечается, что внесенные в черный список лица формируют в своей стране "русофобскую повестку дня".

В числе попавших в "стоп-лист" - заместитель министра обороны Новой Зеландии Майк Ядли, заместитель командующего ВМС страны Шейн Арнделл, оперативный командующий ВМС Гэрин Голдинг, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Роуз Кинг, мэр Веллингтона Эндрю Фостер, публицист, сотрудник Института международных отношений Ян Хилл.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 650 российских граждан, включая президента РФ, председателя правительства, министра обороны, главы МИДа, депутатов Госдумы, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.