"Почта России" подтвердила утечку данных клиентов

"Почта России" подтвердила утечку данных клиентов, но заверила, что она не угрожает безопасности клиентов.

"Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", - передает ТАСС слова пресс-службы оператора.

Поясняется, что одна из учетных записей подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, в результате фрагмент данных попал в руки взломщиков.

По информации профильных Telegram-каналов, в сеть выложили данные 10 млн строк об отправлениях. Но хакер утверждает, что 10 млн строк — это образец всей базы данных. Кроме этого списка у него якобы есть таблица с данными о всех клиентах.Роскомнадзор потребовал компанию предоставить детальную информацию.

Ранее сообщалось, что Госдума может усилить ответственность за "использование заведомо скомпрометированных баз данных". "Рассчитываем, что ранее анонсированные Минцифрой инициативы по усилению ответственности за утечки (в том числе введение уголовной ответственности), а также за использование заведомо скомпрометированных баз, появятся уже в осеннюю сессию Госдумы", - написал в телеграме депутат Госдумы Александр Хинштей.н