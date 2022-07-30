Режим ЧС ввели в Чите из-за паводков

В Чите с 29 июля введен режим ЧС из-за подтопления после ливней. В городе прошла эвакуация маломобильных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Река Чита разлилась после дождей и затопила ряд городских улиц и дачных поселков.

В готовность приведен оперативный штаб ликвидации ЧС, развернуты четыре пункта временного размещения населения. Также будет организована работа комиссий по оценке ущерба.

Ранее мэрия Читы из-за поднятия уровня воды в одноименной реке призвала горожан приготовиться к эвакуации, собрать ценные вещи и документы.

Более 140 детей эвакуировали из трех детских лагерей из-за подтоплений в Забайкальском крае, сообщает РИА Новости. К одному лагерю были подтоплены подъездные пути.

Как сообщает гидрометцентр Забайкальского края, сейчас пик паводка на реке Чита миновал, уровень воды снизился на 18 см и в ближайшие сутки еще уменьшится.