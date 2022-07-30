30 Июля 2022
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Столкновение баржи и катера на реке Кама в Пермском крае (2022) | Фото: t.me/uraltransprok

На Каме столкнулись катер и баржа: капитана одного из судов нашли пьяным

Пассажирский катер типа "Ярославец" столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в телеграм-канале, за медпомощью обратились девять человек, один – госпитализирован.

Инцидент произошел в ночь на 30 июля между поселком Орел и городом Березники. Уточняется, что груженный лесом теплоход врезался в катер.

После происшествия оба судна остались на плаву, катеру удалось причалить к берегу. В момент столкновения на его борту находились 25 человек.

По данным ТАСС, следователи установили местонахождение капитана катера, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина пояснил, что выпил алкоголь после инцидента. "Что стало причиной оставления им места происшествия, он ответить затруднился",— сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Теги: кама, катер, баржа, капитан



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