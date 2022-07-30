Губернатор Брянской области сообщил об обстреле Украиной села Ломаковка

Украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений. О пострадавших информации нет.

29 июля украинские войска обстреляли село Сачковичи. Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет. Богомаз заявил, что ВС РФ нанесли ответный удар по ВСУ.

26 июля со стороны Украины была совершена атака на таможенный пост "Троебортное", расположенный в Севском районе Брянской области. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела было четверо пострадавших.