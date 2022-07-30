"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

"Газпром" с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию в рамках июльской заявки.

Как сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале, мера была предпринята в связи с нарушением условий отбора газа.

Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил, что компания продолжает закупать российский газ через посредника. Все расчеты идут в евро, а не в рублях.

В середине июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону "Об энергетике", вводящую полный запрет импорта газа из России с 1 января 2023 года.