30 Июля 2022
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Общество В России
газ труба вентиль (2013) | Фото:

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

"Газпром" с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию в рамках июльской заявки.

Как сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале, мера была предпринята в связи с нарушением условий отбора газа.

Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил, что компания продолжает закупать российский газ через посредника. Все расчеты идут в евро, а не в рублях.

В середине июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону "Об энергетике", вводящую полный запрет импорта газа из России с 1 января 2023 года.

Теги: газпром, газ, латвия



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