Задержано руководство хостела, где при пожаре погибли восемь человек

В Москве задержали учредителя и гендиректора хостела, в котором в результате пожара погибли восемь человек.

Как сообщает СУ СКР по Москве, задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. У них дома проводятся обыски. Допрашиваются свидетели и очевидцы трагедии.

Одной из основных версий пожара является неисправность электропроводки, добавили в ведомстве.

Напомним, хостел сгорел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек, еще восемь пострадали.

Как заявил врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев, постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. При этом пожарная сигнализация не сработала.

Сообщалось также, что в сгоревшем хостеле неоднократно находили нарушения, по итогам которых были выписаны предписания и предупреждения.