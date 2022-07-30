В Госдуму осенью внесут законопроект о выплате 13-й пенсии

30 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

В Госдуму осенью внесут законопроект о выплате 13-й пенсии

В Госдуму осенью внесут законопроект "Об изменениях в закон "О страховых пенсиях", который предполагает выплату 13-й пенсии, пишут "Известия" со ссылкой на аппарат фракции "Справедливой России — За правду".

Дополнительную, так называемую 13-ю пенсию, предлагается выплачивать пожилым гражданам раз в год к новогодним праздникам в декабре.

Кроме того, планируется в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет.

По предварительным оценкам, для реализации инициативы может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Напомним, с 1 августа власти России проиндексируют пенсии работающим и неработающим пожилым людям.

Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 руб. больше. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.

Также проиндексируют военные пенсии. Индексация на 10% будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.

Теги: 13-я пенсия, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети