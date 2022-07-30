В Госдуму осенью внесут законопроект о выплате 13-й пенсии

В Госдуму осенью внесут законопроект "Об изменениях в закон "О страховых пенсиях", который предполагает выплату 13-й пенсии, пишут "Известия" со ссылкой на аппарат фракции "Справедливой России — За правду".

Дополнительную, так называемую 13-ю пенсию, предлагается выплачивать пожилым гражданам раз в год к новогодним праздникам в декабре.

Кроме того, планируется в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет.

По предварительным оценкам, для реализации инициативы может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Напомним, с 1 августа власти России проиндексируют пенсии работающим и неработающим пожилым людям.

Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 руб. больше. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.

Также проиндексируют военные пенсии. Индексация на 10% будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.