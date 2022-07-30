CNN: Россия запросила у США для обмена еще одного россиянина
Россия запросила у США внести в список на обмен еще одного российского гражданина, кроме Виктора Бута, утверждает CNN, ссылаясь на некие осведомленные источники.
По данным телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков.
Утверждается, что в июле российская сторона якобы передала соответствующий запрос США "через неофициальный канал, используемый ФСБ".
Запрос расценили в Вашингтоне как "проблематичный", в том числе потому, что Красиков "остается под стражей в Германии".
Отмечается, что в США и Германии Красикова называют сотрудником российских спецслужб. По данным СМИ, россиянин приговорен к пожизненному сроку по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России направлено предложение обменять гражданина РФ Виктора Бута, много лет находящегося в американской тюрьме, на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осуждённых в России. В Кремле отказались комментировать информацию о возможном обмене Бута.
В МИД РФ заявили, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного результата пока нет.