30 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

CNN: Россия запросила у США для обмена еще одного россиянина

Россия запросила у США внести в список на обмен еще одного российского гражданина, кроме Виктора Бута, утверждает CNN, ссылаясь на некие осведомленные источники.

По данным телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков.

Утверждается, что в июле российская сторона якобы передала соответствующий запрос США "через неофициальный канал, используемый ФСБ".

Запрос расценили в Вашингтоне как "проблематичный", в том числе потому, что Красиков "остается под стражей в Германии".

Отмечается, что в США и Германии Красикова называют сотрудником российских спецслужб. По данным СМИ, россиянин приговорен к пожизненному сроку по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России направлено предложение обменять гражданина РФ Виктора Бута, много лет находящегося в американской тюрьме, на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осуждённых в России. В Кремле отказались комментировать информацию о возможном обмене Бута.

В МИД РФ заявили, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного результата пока нет.

Теги: вадим красиков, сша, обмен



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