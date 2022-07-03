Генштаб ВСУ рассказал об отходе войск из Лисичанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции, чтобы сохранить жизни военных.

"После тяжёлых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства русских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", - говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook (экстремистская организация, запрещена в России), цитату приводит ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции на Украине. В результате успешных наступательных действий, войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В очередном "котле" полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ.