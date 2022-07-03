04 Июля 2022
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Общество В России Москва
Закрытие магазина IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

В IKEA начнётся онлайн-продажа товаров

В российских магазинах IKEA начнётся онлайн-продажа товаров, сообщает администрация сети.

Она будет осуществляется с 5 июля только на сайте IKEA.ru. Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины, и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города). Покупатель может оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнеров (Ozon, Почта России) только в городах, где есть магазины ИКЕА и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города). Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна.

Ранее стало известно, что в магазине началась закрытая распродажа.

Теги: IKEA, распродажа



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