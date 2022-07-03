Губернатор Югры рассказала, чем займётся на "Иннопроме"

Губернатор Югры Наталья Комарова 4 июля будет работать в Екатеринбурге на выставке "Иннопром". В своём Telegram-канале она рассказала, чего именно ждёт от поездки на выставку в столицу Урала.

"4 июля работаю на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге. В фокусе работы на "Иннопроме" – развитие межрегиональных отношений. Планируем встретиться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Обсудим перспективы взаимодействия в экономике и промышленной кооперации. В подтверждение наших намерений подпишем соглашения о сотрудничестве между правительствами Югры и Пермского края, Фондом развития Югры и Агентством инвестиционного развития Пермского края, Технопарком высоких технологий и Фондом "Региональный центр инжиниринга" (Пермский край)", - написала Комарова.

Ещё один вектор работы на выставке – международное партнерство.

"Планирую встретиться с министром экономики Армении Ваганом Керобяном, рассмотрим перспективы сотрудничества. Со статс-секретарем – заместителем министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым обсудим реализацию инвестиционных проектов в автономном округе, в том числе строительство Сургутского металлургического комплекса", - написала Комарова.

Наталья Комарова на "Иннопром-2021"