Пасечник поздравил жителей ЛНР с освобождением республики

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале высказался об освобождении республики.

"Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдет красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска при поддержке вооруженных сил России освободили город Лисичанск, завершив освобождение Республики в её исторических границах", - сообщил Пасечник.

Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены, говорит Пасечник.

"Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок. И вот, наконец-то, были взяты и такие большие города Луганской области, как Рубежное и Северодонецк, а сегодня полностью освобожден Лисичанск. Я искренне поздравляю всех нас с этим новым Днем Великой Победы. Этот праздник, как и в далёком 1945 г., тоже со слезами на глазах. Бои были тяжёлыми и кровопролитными. И Победа снова за нами, так будет всегда", - написал Пасечник.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР).