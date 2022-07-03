В Сети распространяются первые кадры из освобожденного села Клиновое под Бахмутом

Фотографии из освобожденного Клинового (Донецкая Народная Республика) появились в Сети: их опубликовал Telegram-канал «Рыбарь».

Данный населенный пункт расположен юго-восточнее Бахмута (быв. Артемовск), который, в свою очередь, является главным препятствием для союзных сил на пути к славянско-краматорской агломерации.

На кадрах отчетливо видны поврежденные здания и поломанные деревья, что свидетельствует об ожесточенности прошедших в Клиновом боях. Село являлось узлом линии обороны, выстроенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) для защиты Бахмута с восточной стороны.

На данном направлении действуют бойцы «ЧВК Вагнера», которые проявили себя как эффективная штурмовая пехота, особенно ценная в условиях городских боев. Ранее эти подразделения сыграли ключевую роль в освобождении ряда населенных пунктов Донбасса.