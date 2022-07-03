В Сети распространяются первые кадры из освобожденного села Клиновое под Бахмутом

03 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России ДНР и ЛНР
чвк вагнера, чвк, лп (2022) | Фото: соцсети/ скрин

В Сети распространяются первые кадры из освобожденного села Клиновое под Бахмутом

Фотографии из освобожденного Клинового (Донецкая Народная Республика) появились в Сети: их опубликовал Telegram-канал «Рыбарь».

Данный населенный пункт расположен юго-восточнее Бахмута (быв. Артемовск), который, в свою очередь, является главным препятствием для союзных сил на пути к славянско-краматорской агломерации.

клиновое, донбасс, лп(2022)|Фото: https://t.me/rybar

На кадрах отчетливо видны поврежденные здания и поломанные деревья, что свидетельствует об ожесточенности прошедших в Клиновом боях. Село являлось узлом линии обороны, выстроенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) для защиты Бахмута с восточной стороны.

На данном направлении действуют бойцы «ЧВК Вагнера», которые проявили себя как эффективная штурмовая пехота, особенно ценная в условиях городских боев. Ранее эти подразделения сыграли ключевую роль в освобождении ряда населенных пунктов Донбасса.

клиновое, донбасс, лп(2022)|Фото: https://t.me/rybar

Теги: рыбарь, клиновое, донбасс, бахмут, всу, чвк вагнера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Только у нас магазин фототехники с официального сайта мвидео