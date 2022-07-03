03 Июля 2022
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Политика В России Москва
(2004) |

В Кремле заявили о нехватке внутреннего суверенитета у лидеров Евросоюза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что европейские лидеры могут иметь разные точки зрения на последние события в мире, но чаще всего у них не хватает сил и внутреннего суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами.

"Европейские лидеры – они же все все-таки имеют за своими плечами свои страны, со своими интересами. И у них, действительно, могут быть разные точки зрения. Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами", - цитирует Пескова РИА Новости.

Иногда, считает Песков, им приходиться плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада.

"И они наносят себе ущерб. Они наносят ущерб тем людям, которые их избирают", - сказал Песков.

Теги: Дмитрий Песков, Евросоюз, лидеры



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