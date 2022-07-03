Пушилин поздравил жителей ЛНР с освобождением республики

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей ЛНР с освобождением территории республики.

"Долгих восемь лет вы шли к этому моменту, преодолели множество трудностей, но достигли своего. Сегодня начинается новая история, в которую мы входим вместе. Восемь лет борьбы за свою идентичность, за свою принадлежность к России, к Русскому миру завершились вашей победой. Хочу вспомнить тех, благодаря кому эта победа стала возможна, – верных сынов Донбасской земли, а также наших братьев со всей России, которые заплатили своими бесценными жизнями за эту победу. Выполнен долг перед их памятью, их мечта осуществилась: отныне Луганская Народная Республика свободна", - написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР).