В Белгороде семьи погибших и пострадавши от обстрела получат компенсации

В Белгороде семьи пострадавших от обстрела со стороны Украины получат компенсации. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По 500 тыс. руб. выплатим раненым из областного бюджета. По погибшим. По информации, которая есть у меня, погибли четыре человека. Один из них – гражданин России, трое – Украины. Семьям, гражданам Российской Федерации мы выплатим 3 млн руб. из резервного фонда, также, как мы это делаем, помогая семьям военнослужащих, погибших во время выполнения специальной военной операции", - сказал Гладков в видеообращении, ролик опубликован в Telegram-канале политика.

Напомним, ранее в Минобороны высказались об обстреле Украиной Белгорода и Курска.

"Сегодня ночью с 3.00 до 3.30 (по московскому времени) киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", - говорится в заявлении военного ведомства.

Там уточнили, что российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом в городе. Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".