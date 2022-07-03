ЛНР освобождена, - Шойгу – в докладе Путину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает российское военное ведомство.

В результате успешных боевых действий армией России совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора, отметил Шойгу.

Общая площадь освобождённых за последние сутки территорий составила 182 кв. км.