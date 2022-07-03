США и Киев признали: Украина теряет ЛНР

Украина полностью теряет ЛНР. Этот факт накануне признал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, еще до официального заявления Минобороны РФ. В США тоже смирились с уже состоявшимся фактом.

Как сказал Денисенко, после потери ЛНР украинские войска еще попробуют организовать две крепости в ДНР - в Славянске и Краматорске.

Украинские телеграм-каналы пишут о том, что ВСУ были вынуждены самостоятельно отходить из Лисичанска проселочными дорогами, потому что так и не дождались приказа об организованном отходе. В этом заключается тактика Владимира Зеленского - максимально затягивать время удержания каждого города, не считаясь с потерями. И это является причиной конфликта с военным командованием, которое видит неадекватность политического руководства. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому, что ВСУ, не дождавшись приказа на отвод войск из Лисичанска, начали сами покидать город, чтобы спасти свои жизни. И это плохой признак для Киева. Офис же Зеленского собирается запустить в СМИ тезис о тайной спецоперации по выводу войск из Лисичанска в самый последний момент.

Ранее Зеленский хотел сделать из Северодонецка и Лисичанска "второй Мариуполь", но это ему не удалось - операция по их освобождению продлилась полтора месяца, притом что освобождать пришлось значительную территорию ЛНР, а не только сами города. Причем Лисичанск был взят гораздо быстрее Северодонецка, хотя в Киеве очень рассчитывали именно на Лисичанск с его расположением на возвышенности. Когда ВСУ оставляли Северодонецк, заявлялось, что они отходят на более выгодные позиции в Лисичанске. Но там они продержались всего полторы недели.

ВСУ отходят в район Северска (ДНР) и перебрасывают туда большие силы с целью задержать продвижение российских войск. При этом канал "Легитимный" пишет, что и Северск скоро тоже окажется в окружении. Основная надежда Киева - Артемовск (Бахмут), который хотят удержать до конца августа. Туда также стягивают большие резервы.

Теперь Залужный просит Зеленского снова проявить адекватность и дать приказ уже на оставление Северска, чтобы сконцентрировать силы на обороне линии Артемовск - Славянск - Краматорск, сообщает "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. Из-за его упрямства ВСУ потеряли более 300 единиц тяжелой техники под Северодонецком, а потери личного состава превысили 3 тысячи убитых и почти 7 тысяч раненых. И после этого ВСУ все равно отступают на те же рубежи, куда и предлагал Залужный.

В США тоже признали факты. Американский "Институт изучения войны" в своем отчете еще до заявления Денисенко и доклада министра обороны России Сергея Шойгу констатировал, что российские войска овладели Лисичанском и в ближайшие дни возьмут под контроль всю территорию ЛНР. И у ВСУ нет иного выхода, кроме отхода. Об этом пиcали американские СМИ всего полторы недели назад.

Директор по политике Defense Priorities Бенджамин Фридман заявил, что заявленная Украиной цель вытеснить российские войска кажется "все более нереалистичной" и что администрация Джо Байдена должна заставить Украину начать переговоры с Россией для политического урегулирования, пишет Washington Post.

"Вы должны честно оценить ситуацию и сказать, что вы обмениваете мир на территории. Я думаю, что мы должны делать больше, чтобы оказать на них давление, и я думаю, что мы оказываем медвежью услугу не только обычным украинцам, но и американцам, которые страдают от экономических проблем", - сказал он.

Член Палаты представителей Сет Моултон (штат Массачусетс) считает, что ложное преувеличение "успехов" Украины против России может подорвать будущую поддержку Украины Конгрессом.

Предчувствуя неладное, глава центра территориальной обороны Днепропетровска олигарх Геннадий Корбан сказал, что украинским вооруженным формированиям, возможно, придется отступать и в ДНР. Показательно, что подчиненный Киеву "луганский губернатор" Сергей Гайдай уже пишет об "эвакуационных поездах" из Красноармейска (Покровска), что на самом западе ДНР.

Российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил на телеканале "360", что освобождение Донбасса ускоряется и может закончиться даже в июле.