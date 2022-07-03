Лисичанск окружён, - Минобороны РФ

В Минобороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции на Украине.

В результате успешных наступательных действий, войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В очередном "котле" полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ.

Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 "солдат удачи".