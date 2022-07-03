По Белгороду и Курску били "Точкой-У", - Минобороны РФ

В Минобороны высказались об обстреле Украиной Белгорода и Курска.

"Сегодня ночью с 3.00 до 3.30 (по московскому времени) киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", - говорится в заявлении военного ведомства.

Там уточнили, что российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом в городе. Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".

В Белгороде на фоне обстрелов со стороны Украины отменили фестиваль "Белгородское лето". Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава города Антон Иванов.

"Продолжаем поквартирный и подомовой обходы на месте сегодняшнего происшествия. Общаемся с жителями, фиксируем разрушения. Восстановительные работы начинаем уже сегодня – выполним их максимально оперативно. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Запланированные на сегодня мероприятия фестиваля "Белгородское лето" проводиться не будут", - написал Иванов.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рано утром прокомментировал ситуацию.

"Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО", - написал губернатор.

После выяснения подробностей стало известно, что пострадали четыре горожанина. Мужчина (в тяжёлом состоянии) и 10-летний ребёнок доставлены в больницу. Двое людей осмотрены на месте. Несколько человек погибли.