03 Июля 2022
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Общество Тюменская область
&quot;Лето в Тобольском Кремле&quot;, &quot;Жизнь за царя&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

На фестивале "Лето в Тобольском Кремле" состоялась мировая премьера оперы-лекции "Жизнь за царя"

Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", прошедший в минувшую субботу, запомнился горожанам яркой праздничной программой, кульминацией которой стал эксклюзивный показ оперы-лекции "Жизнь за царя". Премьера состоялась под открытым небом на Красной площади, собрав в совокупности со всеми программами фестиваля свыше 10 тыс. зрителей, передает корреспондент Накануне.RU.

В представлении были задействованы артисты Тюменской филармонии и Новосибирского театра оперы и балета. Героико-патриотическая опера Михаила Глинки была выбрана неслучайно, так как главной идеей XIII фестиваля стало изображение исторических личностей и их роли в истории государства и региона. По словам директора регионального департамента культуры Елены Майер, это особенно важно сегодня, когда "русскую культуру пытаются отторгать".

"Лето в Тобольском Кремле"(2022)|Фото: Накануне.RU

"Лето в Тобольском Кремле"(2022)|Фото: Накануне.RU

"Идея постановки эксклюзивной оперы на фестивале "Лето в Тобольском кремле" зародилась в октябре прошлого года. Мы не были уверены в снятии всех covid-ограничений, но тем не менее поступательно шли к реализации нашей идеи. Если смотреть историю развития фестиваля, то это всегда были привозные коллективы, но при этом мы почувствовали в себе силу показать свой эксклюзивный продукт. Это действительно мировая премьера, потому что эта опера не звучала на подмостках ни одной сцены до того, как ее услышали жители и гости Тобольска", — рассказала Елена Майер.

"Лето в Тобольском Кремле", "Жизнь за царя"(2022)|Фото: Накануне.RU

"Лето в Тобольском Кремле"(2022)|Фото: Накануне.RU

Автор постановки решил максимально погрузить зрителей в историю. Именно для этого и был выбран формат оперы-лекции: вся дополнительная информация о жизни персонажей, исторических событиях и другие уточнения транслировались на экран в виде текста с иллюстрациями.

Музыкант, оркестр, опера(2022)|Фото: Накануне.RU

"Лето в Тобольском Кремле"(2022)|Фото: Накануне.RU

"Мы хотели сделать необычный формат, в котором зритель не только слушал бы чудесный оркестр, но и погружался в историю. Казалось, мы все знаем этот сюжет, но в нем есть много подробностей, которые мы в нашей мультимедии хотели бы показать. В мультимедии использована живопись наших фантастических русских художников. И это тоже наш русский культурный код, который сейчас нужно как никогда ценить и защищать. Мы хотим сказать, что наша русская культура, русское искусство непобедимо и оно очень высокого уровня", — рассказал постановщик и главный режиссер Новосибирского театра оперы Вячеслав Стародубцев.

"Лето в Тобольском Кремле", "Жизнь за царя"(2022)|Фото: Накануне.RU

Музыкант, оркестр, скрипач(2022)|Фото: Накануне.RU

Увидят ли жители других городов оперу-лекцию "Жизнь за царя", пока неизвестно. Однако, по словам артистов, при хороших отзывах жителей Тобольска и при большом спросе, представление могут дать и в Тюмени на сцене филармонии.

Теги: Лето в Тобольском Кремле, фестиваль, премьера, опера, Жизнь за царя



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