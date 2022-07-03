В Узбекистане жителей Каракалпакии по СМС уведомили о сохранении суверенного статуса региона в новой конституции

Жители Каракалпакии – автономной республики Узбекистана, в которой 1 июля прошли беспорядки из-за поправок в конституцию, - стали получать СМС о сохранении суверенного статуса региона в новой конституции страны.

"Статьи 70, 71, 72, 73, 74, 75 Конституции республики Узбекистан останутся в текущей редакции и не будут меняться", - говорится в тексте СМС-уведомления, который минувшей ночью получили абоненты мобильных операторов Узбекистана, зарегистрированные в Каракалпакии, цитату приводит РИА Новости.

Ранее обе палаты парламента Узбекистана одобрили указ президента страны Шавката Мирзиёева о введении чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан.