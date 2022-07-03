Вступление Финляндии и Швеции в НАТО по-прежнему зависит от Турции, - сенатор

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своём Telegram-канале вновь оценил перспективу вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО по-прежнему зависит от Турции. Тут мало что изменилось. А Турция ждёт выполнения своих требований, то есть не деклараций, а реальных действий от Стокгольма и Хельсинки, плюс обещанных президентом США Джо Байденом F-35. Так что пока ситуация остается в подвешенном состоянии", - написал политик.

В конце июня Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Стороны подписали совместное заявление по итогам переговоров в Мадриде, где прошёл саммит Североатлантического альянса.