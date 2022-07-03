В Югре отменена 14-дневная самоизоляция для вахтовиков

В Югре большая часть ограничений и рекомендаций, связанных с распространением COVID-19, снята. Например, содержание вахтовых работников на 14-дневной изоляции, сообщает официальный Telegram-канал окружных властей.

Также отменён запрос у вахтовиков справки об эпидемиологическом окружении и размещение в "буферной" зоне; переведение работников из групп риска количеством не менее 30% на дистанционную работу. Организациям рекомендовано, в частности, осуществлять текущую дезинфекцию в общественном транспорте, в такси, а также в иных местах массового пребывания людей.

Ранее в Югре требование обязательного ношения масок заменили на рекомендацию.