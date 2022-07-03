Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Президент Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём независимости Белоруссии.

"Эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г., имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян. Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Важно, что сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнёрства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьёзные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов. От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Беларуси – благополучия и процветания", - говорится в телеграмме.

Лукашенко отметил, что независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского.

"И мы будем беречь, будем за неё бороться. Как это делали наши героические предки. Другого пути у нас нет", - цитирует президента близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".