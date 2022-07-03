03 Июля 2022
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Политика В России Белгородская область
Дом, результат обстрела, Белгород (2022) | Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде после обстрела со стороны Украины погибли три человека

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас в своём Telegram-канале высказался о гибели в Белгороде трёх горожан после обстрела со стороны Украины.

"Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жёсткого, в том числе военного ответа. Белгород, Курск. Если не будет сокрушительного военного ответа, то удары по нашей территории и гибель наших граждан будут продолжаться", - написал сенатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рано утром прокомментировал ситуацию.

"Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО", - написал губернатор.

Позже он вместе с мэром Белгорода Антоном Ивановым обошел жилые дома и поговорил с жителями.

"Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять – полностью. Будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы. Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что всё восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем", - написал Гладков.

Дом, результат обстрела, Белгород(2022)|Фото: t.me/vvgladkov

Дом, результат обстрела, Белгород(2022)|Фото: t.me/vvgladkov

После выяснения подробностей стало известно, что пострадали четыре горожанина. Мужчина (в тяжёлом состоянии) и 10-летний ребёнок доставлены в больницу. Двое людей осмотрены на месте. Ещё три человека погибли.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил, что сегодня ночью на подлёте к Курску российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". Пострадавших нет.

"К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан. От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами", - написал Старовойт, показав обломки сбитых беспилотников.

Беспилотник, обломок, Курск(2022)|Фото: t.me/gubernator_46

Беспилотник, облмок, Курск(2022)|Фото: t.me/gubernator_46

Теги: Белгород, Вячеслав Гладков. обстрел



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