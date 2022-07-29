Володин заявил, что сегодняшней ситуации бы не было, если бы Зеленский думал об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский - это несамостоятельный человек, и если бы он думал о своей стране, то сегодняшняя ситуация не возникла бы. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе форума "Территория смыслов", сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас Зеленский "исполняет роль президента". "Именно исполняет, потому что это несамостоятельный человек. Если бы он боролся за Украину, никогда эта ситуация бы не произошла", - сказал Володин.

Спикер указал, что специальная военная операция направлена на то, "чтобы Украина была суверенной, независимой, самостоятельной". В таком виде, добавил он, конфликт между Украиной и Россией был бы невозможен.

Зеленского Володин назвал "ставленником олигархов и нацистов", который "пляшет под дудку американцев", занимающих посты в министерствах и готовивших Вооруженные силы Украины, националистические батальоны. "Они готовили Вооруженные силы Украины, в первую очередь националистические бригады, для войны с Россией, для войны с ДНР и ЛНР, где у нас на сегодняшний день более миллиона граждан Российской Федерации", - резюмировал Володин.