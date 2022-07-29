Голикова призвала предотвратить рост COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ.

"Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача – организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост", – подчеркнула вице-премьер на встрече с представителями 85 субъектов РФ.

На данный момент чаще всего болезнь протекает в легкой форме, а резкий рост числа госпитализаций не фиксируется. Несмотря на это, Татьяна Голикова напомнила, что все системы здравоохранения должны быть готовы к оказанию помощи пациентам.

Также она призвала граждан бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: своевременно обращаться к врачам, вовремя вакцинироваться и ревакцинироваться.