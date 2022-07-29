Сергей Лавров заверил Госсекретаря США, что все цели СВО на Украине будут достигнуты

29 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены.

В данном контексте внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве. Сергей Лавров подчеркнул, что ВС России строго соблюдают нормы международного права.

Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии".