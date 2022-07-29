Мария Захарова назвала неуместной критику Токио военных учений России на Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захаровой прокомментировала высказывание замгенсекретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки, который выразил протест из-за учений России в районе южных Курильских островов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Обратили внимание на высказывания замгенсекретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки в ходе пресс-конференции 28 июля. Оставляя за скобками саму попытку очередного неуместного "протеста" в связи с нашей деятельностью на собственной земле, с особым недоумением услышали, что Япония "требует исключить" южные Курилы из зоны проведения российских военных учений. Вынуждены вновь напомнить прописную истину - южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, суверенитет над которой принадлежит нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и не подлежит сомнению", - заявила она.

Ранее правительство Японии потребовало от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов в рамках командно-штабных учений "Восток". В Токио заявляли, что подобные действия России противоречат позиции Японии.