Установлены личности всех погибших во время пожара в московском хостеле
Установлены личности восьми погибших в результате пожара в хостеле на юге Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной прокуратуры.
Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних. Возраст еще одного мужчины устанавливается.
Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
Напомним, хостел сгорел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек, еще восемь пострадали.
Как заявил врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев, постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. При этом пожарная сигнализация не сработала.
Сообщалось также, что в сгоревшем хостеле неоднократно находили нарушения, по итогам которых были выписаны предписания и предупреждения.