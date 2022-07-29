Установлены личности всех погибших во время пожара в московском хостеле

Установлены личности восьми погибших в результате пожара в хостеле на юге Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной прокуратуры.

Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних. Возраст еще одного мужчины устанавливается.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Напомним, хостел сгорел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек, еще восемь пострадали.

Как заявил врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев, постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. При этом пожарная сигнализация не сработала.

Сообщалось также, что в сгоревшем хостеле неоднократно находили нарушения, по итогам которых были выписаны предписания и предупреждения.