Озвучена причина разворота борта Utair, подавшего сигнал бедствия над Каспийским морем

Самолёт авиакомпании Utair, вылетевший из Грозного в Москву и подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, возвращается в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика.

"На рейсе Грозный - Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. м и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", - сообщил РИА Новости перевозчик.

Речь, напомним, идёт о самолёте Boeing 737-500.

"Самолёт "Грозный-Москва", подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, благополучно вернулся в аэропорт Грозного", - написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.