29 Июля 2022
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Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

Озвучена причина разворота борта Utair, подавшего сигнал бедствия над Каспийским морем

Самолёт авиакомпании Utair, вылетевший из Грозного в Москву и подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, возвращается в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика.

"На рейсе Грозный - Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. м и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем все в порядке", - сообщил РИА Новости перевозчик.

Речь, напомним, идёт о самолёте Boeing 737-500.

"Самолёт "Грозный-Москва", подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, благополучно вернулся в аэропорт Грозного", - написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Теги: Utair, самолёт, Boeing 737-500



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Ранее 29.07.2022 15:49 Мск Самолет Utair, летевший из Грозного в Москву, подал сигнал тревоги над Каспийским морем


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