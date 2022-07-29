Испанская прокуратура требует для певицы Шакиры 8 лет тюрьмы за неуплату налогов

Испанская прокуратура просит приговорить певицу Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, сообщает газета El Pais. Также обвинение требует от артистки уплаты штрафа в размере $23,5 млн.

Впервые обвинения в налоговых преступлениях были выдвинуты в Испании против Шакиры в 2018 году. Тогда надзорный орган обвинил ее в уходе от уплаты налогов на сумму в $16,3 млн. Прокуратура считает, что большую часть времени Шакира живет в Испании, так что должна платить налоги в этой стране.

До последнего времени Шакира действительно проводила много времени в Испании со своим мужем, испанским футболистом Жераром Пике. В июне пара объявила о разводе после 11 лет совместной жизни. У певицы и спортсмена двое сыновей.

На этой неделе команда адвокатов певицы отклонила предложение о досудебной сделке с прокуратурой, поэтому дело было передано в суд. Сейчас Шакира проживает на Багамских островах, в процессе она лично принимать участия не будет.