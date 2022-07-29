29 Июля 2022
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Политика В России
Леруа Мерлен, Leroy Merlin, гипермаркет строительных материалов (2010) | Фото:leroymerlin.ru

Володин поручил начать проверку из-за продаж в "Леруа Мерлен" обоев с украинским Крымом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету направить запрос в надзорные органы для проверки сети магазинов "Леруа Мерлен" из-за фотообоев, где Крым изображен как часть Украины.

Как сообщает пресс-служба ГД, к Володину обратились жители Москвы, которые обнаружили некорректные данные при покупке фотообоев с детской картой мира.

На этой карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

По мнению Володина, "это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России". "С этим надо бороться", - подчеркнул он.

Leroy Merlin - французская компания. В марте, на фоне массового ухода различных компаний из России, руководство компании заявило, что продолжит работать в стране.

Теги: володин, леруа мерлен, фотообои, крым



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