Жителя Челябинска задержали за "минирование" госучреждения

В Челябинске сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя за анонимный звонок о "минировании" одного из госучреждений Металлургического района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Здание и прилегающую к нему территорию проверили, подозрительных предметов не обнаружили.

Звонившего мужчину задержали и доставили в полицию. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию из хулиганских побуждений. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной безопасности.