29 Июля 2022
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умная опора, вандализм, (2021) | Фото: администрация Челябинска

Глава Екатеринбурга представит комплексную программу борьбы с вандализмом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов собирается представить комплексную программу борьбы с вандализмом на улицах города. Об этом рассказал сам градоначальник, подводя итоги недели.

"Уличный вандализм одна из тем заседания Совета неравнодушных, которое состоится на предстоящей неделе. Я намерен представить комплексную программу борьбы с этим негативным явлением, разработанную администрацией города совместно с общественниками", - заявил Орлов.

Заседание запланировано на 2 августа.

Напомним, что на предыдущем заседании глава Екатеринбурга предложил подключать к патрулю улиц казаков, что смогут сразу поймать и, при необходимости, пару раз дать хулиганам "нагайками по заднице" в качестве воспитательных мер. Тогда же были предложены и другие варианты решения проблем с вандализмом - от показательной порки до привлечения "художников" в команду STENOGRAFFIA.

Теги: вандализм, Екатеринбург, Орлов



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