В Пермском крае врачи и учителя смогут бесплатно получить земельные участки для строительства

В Пермском крае врачи и учителя смогут бесплатно получить земельные участки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Соответствующий проект закона внес в краевой парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.



Земельные участки будут предоставляться в собственность для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах, где численность населения составляет менее 10 тысяч человек.

Кроме этого, предлагается предусмотреть возврат части стоимости земельного участка в доход муниципального образования (где был предоставлен участок) в случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2023 года.