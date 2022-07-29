29 Июля 2022
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Максим Решетников, заксобрание Пермского края, депутаты, отчет, послание (2018) | Фото: Правительство Пермского края

В Пермском крае врачи и учителя смогут бесплатно получить земельные участки для строительства

В Пермском крае врачи и учителя смогут бесплатно получить земельные участки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Соответствующий проект закона внес в краевой парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Земельные участки будут предоставляться в собственность для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах, где численность населения составляет менее 10 тысяч человек.

Кроме этого, предлагается предусмотреть возврат части стоимости земельного участка в доход муниципального образования (где был предоставлен участок) в случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Теги: врачи, учителя, участок



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